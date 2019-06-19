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Сталин и каша в голове: сети насмешили жалобы Чичериной на травлю ее в России

среда, 19 июня 2019, 10:27
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Ярая поклонница боевиков Донбасса, российская певица Юлия Чичерина пожаловалась на травлю в соцсетях и визиты полицейских после выпуска ее песни про убитого главаря ДНР Александра Захарченко.

Пост певицы опубликовало в Facebook ее фанатское сообщество.

Чичерина вспомнила также актуальные события в России – задержание журналиста-расследователя по "наркотической" статье и сделала экскурс в историю, обвинив мирное население Советского союза в сталинском терроре.

"Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко "Его Оплот", заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по-европейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу-на меня стуканули в Клинскую полицию! Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют - террористка ли я или экстремистка? Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь - их деды также стучали и невинных сажали в Гулаги, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина, сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодилера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить", - пишет певица.

При этом в комментариях к посту пользователи отметили логичность происходящих с Чичериной событий и посоветовали "привыкать" к такой жизни, если уж она принялась поддерживать террористов (авторская орфография и лексические обороты сохранены).

"Думала, что будет сочинять песни про террористов, а её будут хвалить. Она б еще про Гитлера песню написала, а потом плакала, что мол не понимают её".

"Привыкай!".

"Вышедшая в тираж Чичерина уже не знает, как к себе внимание привлечь".

"Пусть споёт песенку про Цапка, или про Чикатило, или про генерала Власова на худой конец. Думаю, отнесутся с пониманием. А петь песенки про террориста предателя Родины, это уж слишком".

"Какое равнодушие! Вы бы её доктору показали, у барышни явные признаки психического заболевания".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фотографии Юлии Чичериной, которая сильно изменилась внешне после многочисленных визитов на Донбасс. Пользователи соцсетей отметили ее нынешнюю схожесть с другим поклонником боевиков – актером Иваном Охлобыстиным.

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