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Температурная аномалия: синоптик назвала причины дикой жары в Украине

среда, 19 июня 2019, 12:59
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Температура воздуха, которая сейчас установились на территории Украины, является аномальной даже для лета.

Об этом "Апострофу" рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского в Киеве ,температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы, а у нас - 9. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия. Кроме того, у нас довольно высокие температуры ночью – выше 20 градусов, а это говорит о том, что у нас наблюдаются, так называемые, тропические ночи", - отмечает Балабух.

По ее словам, на рост температуры влияют два фактора.

"Мы видим изменение атмосферной циркуляции, которое и приводит к повышению температуры воздуха. В данном случае у нас в течение довольно длительного периода наблюдается антициклональная – безоблачная погода. Плюс, приходит теплый воздух с южных широт. Эти два фактора и влияют на температуру воздуха", - резюмировала ученая.

Подробней читайте в материале "Апостроф": "Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара".

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