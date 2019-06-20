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Археологи сделали громкое заявление о могиле Богдана Хмельницкого: фото

четверг, 20 июня 2019, 00:29
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В Субботове Чигиринского района Черкасской области под Ильинской церковью ученые обнаружили склеп, который может оказаться местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого и его сына.

Как говорится на сайте организации "Фонд Великий льох", захоронение гетмана искали более 300 лет.

Кандидат геологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии Киевского национального Университета им. Шевченко Ксения Бондарь детально рассказала о ходе раскопок.

"По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 м, ширина 1,3 м) соответствуют объекту, похожему на склеп", – рассказала Бондарь.

Специалисты рассказали, что на месте церкви уже проходили исследования в 1970 году, но тогда экспедиции не хватило буквально метра, чтобы дойти до объекта.

Напомним, что Богдан Хмельницкий умер 27 июля (6 августа по новому стилю) 1657 г. в Чигирине и 25 августа был похоронен в Суботове.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети яркими фотожабами высмеяли украинских политиков.

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