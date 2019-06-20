Из одной зависимости в другую: что сказал Филарет про Томос на соборе УПЦ (КП)

20 июня в Киеве проходит Поместный собор почетного патриарха Филарета, на котором приняли решение относительно "неправомерной отмены УПЦ (КП)".

В ходе мероприятия Филарет заявил, что Томос Украина получила благодаря Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Но Томос этот нас не удовлетворяет. Он дан нам как автокефальной церкви, но в реальности прав автокефальной церкви у нас нет. Нам запрещено варить мирро. Мы не можем совершать таинства, без мирра, так какая же мы независимая церковь? Содержание Томоса нас не устраивает. Из одной зависимости мы попали в другую: из российской в константинопольскую", - отметил он.

Филарет также обвинил главу Православной церкви Украины Епифания в том, что он уничтожает УПЦ КП и занимается разъединением церкви.

"В результате в Украине не будет УПЦ КП. Не будет независимой украинской церкви. Будет одна зависимая от Москвы, а другая от Константинополя. А где же наша церковь? Поэтому мы собрались, чтобы утвердить существование в Украине УПЦ КП. УПЦ КП не согласен, чтобы его статус понизили с патриархата до митрополии, ведь в таком случае в Украине будет только московский и греко-католический патриархат, а украинского патриарха получается что нет", - добавил он.

В завершении Филарет добавил, что, "если бы знал, что Томос будет таким, то он бы не согласился".

"Порошенко устраивал этот Томос, потому что ему нужна была поддержка на выборах, поэтому такой Томос его устроил", - резюмировал патриарх.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе почетного патриарха Филарета начался поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.