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​Начался собранный Филаретом собор УПЦ (КП): первые фото и информация об участниках

четверг, 20 июня 2019, 12:20
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Фото: cerkva.info

В Киеве во Владимирском соборе по инициативе почетного патриарха Филарета начался поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа", публикуя соответствующие фото.

В основном на соборе присутствует не духовенство, а верующие. Из высокого духовенства только архиепископ Белгородский Иоасаф, который и ранее поддерживал Филарета после его заявлений о том, что УПЦ КП продолжает существовать.

Под стенами храма собралось несколько протестующих во главе с Валентином Лукьяником - главой Союза православных братств (УПЦ МП).

Журналистов внутрь Владимирского собора не пустили. До начала собора их пытались выдворить с камерами, когда этого не получилось, разрешили остаться, но перед самым началом их позвали на минутный брифинг под дверями собора, а обратно уже не пустили.

Сейчас совершается молитва перед началом собора. Обещают принять обращение к президенту по итогам собора.

Как сообщает ВВС, одновременно с собором Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета.

На Поместный Собор УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Собор Филарета проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является давним сторонником Филарета.

Во Владимирский собор из России приехал митрополит Белгородский. Согласно списку участников собора, на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл.

Также были приглашены настоятелей некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрита Макария (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрита Арсения (пожарные).

Во Владимирский собор пригласили также насельника Свято-Феодосиевского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак) протоиереи: Леонтий Никитенко, Роман Загурский (США), Владимир Чайка (Германия) и диакон Василий Дидух.

Как сообщал "Апостроф", архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря высказался, почему патриарх Филарет настаивает на сохранении Киевского Патриархата.

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