​Начался собранный Филаретом собор УПЦ (КП): первые фото и информация об участниках

В Киеве во Владимирском соборе по инициативе почетного патриарха Филарета начался поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа", публикуя соответствующие фото.
В основном на соборе присутствует не духовенство, а верующие. Из высокого духовенства только архиепископ Белгородский Иоасаф, который и ранее поддерживал Филарета после его заявлений о том, что УПЦ КП продолжает существовать.
Под стенами храма собралось несколько протестующих во главе с Валентином Лукьяником - главой Союза православных братств (УПЦ МП).
Журналистов внутрь Владимирского собора не пустили. До начала собора их пытались выдворить с камерами, когда этого не получилось, разрешили остаться, но перед самым началом их позвали на минутный брифинг под дверями собора, а обратно уже не пустили.
Сейчас совершается молитва перед началом собора. Обещают принять обращение к президенту по итогам собора.
Как сообщает ВВС, одновременно с собором Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".
Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета.
На Поместный Собор УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.
Собор Филарета проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является давним сторонником Филарета.
Во Владимирский собор из России приехал митрополит Белгородский. Согласно списку участников собора, на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл.
Также были приглашены настоятелей некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрита Макария (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрита Арсения (пожарные).
Во Владимирский собор пригласили также насельника Свято-Феодосиевского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак) протоиереи: Леонтий Никитенко, Роман Загурский (США), Владимир Чайка (Германия) и диакон Василий Дидух.
Как сообщал "Апостроф", архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря высказался, почему патриарх Филарет настаивает на сохранении Киевского Патриархата.