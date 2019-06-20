​Убийство девочки под Одессой: появилось видео допроса подозреваемого и реакция местных жителей

Появилось видео первого допроса жителя Ивановки Одесской области Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Соответствующие кадры публикует Информационное агентство "Одесса - медиа" в YouTube.

Так, правоохранители опознали тело 11-летней Даши Лукьяненко. Ее достали из выгребной ямы домохозяйства, где живет 22-летний подозреваемый.

Родители погибшей девочки опознали ее. Сейчас дом оцеплен полицией.

Как сообщает местное издание "Крапка", во время опознавания тела были слышны громкие рыдания. После этого от дома отъехала скорая помощь.

"К дому пришло очень много местных жителей. Они настроены очень агрессивно. Люди считают, что родители 22-летнего подозреваемого могли знать о преступлении, но скрывали его. На место приехала полицейская машина. Возможно, она заберет родителей подозреваемого. Но пока они дома", – говорится в сообщении.

Как оказалось, его мать вместе с другими волонтерами принимала активное участие в поисках пропавшей девочки. Женщина в шоке и не может поверить, что преступление совершил ее сын. Она отказалась нанимать сыну адвоката.

В день исчезновения Даши, Тарасов принял душ, а потом играл в компьютерные игры, потом смотрел фильм. Соседи говорят, что он жил затворником, редко выходил из дома и много времени проводил возле компьютера.

Постоянной работы у Тарасова не было, иногда зарабатывал на сезонной работе. По словам соседей, после последней такой работы он принес домой хорошую сумму денег. Часть отдал родителям, а часть потратил на себя.

Внешне Тарасов неприметный, обычный парень. Среднего роста, среднего телосложения. Про таких говорят, что прошел бы и не заметили.

Дом Тарасова обыскивали и в первые дни поисков Дарьи, так как туда привели собаки. Кроме того, именно в том месте обрывался след девочки – там перестал работать ее мобильный телефон, и соседи слышали детский крик. Но в первый раз полиция ничего не нашла.

И уже после того, как соседи вспомнили, что подозреваемый и раньше проявлял внимание к детям, дом решили обыскать еще раз и допросить подозреваемого. Возле забора Тарасова полиция нашла сандалии, которые принадлежат Дарье.

По словам правоохранителей, парень подсудимый и понимал, что делал. Предварительно, ему грозит пожизненное.

В ответ люди закричали: "Да это что, мы еще и будем его кормить? Разорвать его на ремни!".

Также полицейские, работающие на месте преступления, заявили, что оперативности в поисках Даши помешали так называемые "экстрасенсы", которые путали следствие.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей 11-летней школьницы, которую убили в селе Ивановка Одесской области.