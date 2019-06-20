Убийство под Одессой 11-летней девочки: появились первые фото и видео с места трагедии

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей 11-летней школьницы, которую убили в селе Ивановка Одесской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, правоохранители достали тело ребенка из выгребной ямы.

После этого тело девочки передали на судмедэкспертизу. Также здесь будет проведено опознание родственниками.

Напомним, что владельца дома как основного подозреваемого уже доставили в отделение полиции, где он сознался в содеянном. Убийцей оказался сосед ребенка, который приехал в Одесскую область из России.

Как ранее сообщал "Апостроф", у родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко неоднократно судимый мужчина требовал 10 тысяч долларов, якобы за ее освобождение.