Приехал из России: фото и подробности о подозреваемом в убийстве девочки под Одессой

Стали известны новые подробности ужасной трагедии в селе Ивановка Одесской области, где нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Как сообщил в комментарии "Обозревателю" заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, вероятным подозреваемым в убийстве девочки является местный 22-летний молодой человек, которого уже задержали. Он уже сознался в преступлении.

"Парень не учится и не работает. Все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, работающим на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

По словам задержанного, он сначала душил 11-летнюю девочку в коридоре, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – добавил полицейский.

В комментариях люди отмечают, что подозреваемый парень жил недалеко от погибшей и приехал из России.

Как ранее сообщал "Апостроф", у родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко неоднократно судимый мужчина требовал 10 тысяч долларов, якобы за ее освобождение.