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Украинец устроил смертельные разборки на курорте в Турции: фото

четверг, 20 июня 2019, 11:55
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В Турции, на курорте Анталия был арестован турист из Украины, которого правоохранители подозревают в убийстве своего отца.

Об этом сообщает турецкое издание "Анадолу".

Согласно информации журналистов, украинец мог убить отца в одном из отелей в районе Аланья.

Также издание называет имя и возраст задержанного – М.Дарменке, 23 года. Он прибыл в Турцию вместе со своим 80-летним отцом за несколько дней до убийства.

Согласно предварительной информации следствия, молодой украинский турист вступил в конфликт с отцом, а потом его избил до смерти. Бригада медиков на месте происшествия констатировала смерть пожилого мужчины, после чего подозреваемый был оперативно задержан. Дело М. Дарменке было направлено в суд и судьи приняли решение заключить украинца под стражу. После предварительного рассмотрения дела туриста направили на экспертизу в психиатрическую больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Лазурном Херсонской области, во время установки аттракциона, погиб 26-летний мужчина.

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