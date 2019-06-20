В ПЦУ пояснили ситуацию с Филаретом

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря высказался, почему патриарх Филарет настаивает на сохранении Киевского Патриархата.

Как рассказал Зоря в интервью изданию "Новое время", Филарет также считает несправедливым то, что ему не разрешили быть предстоятелем Единой церкви.

"Но такое условие было Вселенского патриарха. Поэтому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их до объединительного Собора, не выдвигали своих кандидатур. Патриарх Филарет раньше на это согласился", - отметил архиеписком.

В свою очередь, по мнению патриарха Филарета, Киевский Патриархат отстаивает независимость Украинской Православной Церкви и от Москвы, и от Константинополя. "А позиция Митрополита Епифания заключается в том, что он находится в зависимости от Вселенского Патриарха. И эта зависимость зафиксирована в Томосе об автокефалии Украинской Православной Церкви. Наше различие состоит в том, что я за полную независимость от любых центров, а Митрополит Епифаний согласен с Томосом Вселенского Патриарха", - отметил Филарет во время беседы с директором Международного благотворительного фонда "Душа Украины" Геннадием Королевым.

Зоря подчеркнул, что картина реальности, о которой говорит Филарет несколько не совпадает.

"Томос, который нам предоставлен, в своих основных пунктах ничем не отличается от Томоса, который предоставляли другим церквям. Почетный патриарх Филарет хочет объяснить, почему он в дальнейшем, несмотря на то, что он не был кандидатом на предстоятеля церкви и не избирался на эту должность, должен возглавлять церковь. То есть, не будучи избранным предстоятелем этой церкви, должен все равно ее возглавлять", - сказал он.

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