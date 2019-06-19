Скандал с Филаретом: ПЦУ опубликовала обращение к военным священникам

В связи с намерениями созвать Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата военных священников призвали не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Синодального управления военного духовенства Православной Церкви Украины.

"Решением Священного Синода Православной Церкви Украины от 15 февраля 2019 было поддержано пастырскую деятельность военных священников (капелланов) в составе Синодального управления военного духовенства. Таким образом, все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, является клириками Объединенной Православной Церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании", - говорится в сообщении.

Напомним, почетный патриарх Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашения на свой Собор.

Как сообщал "Апостроф", по словам архиепископа Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори, своими заявлениями о созыве собора Киевского Патриархата почетный патриарх Филарет спасает единство и идентичность Украинской Церкви.