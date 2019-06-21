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Убийство девочки под Одессой: мать подозреваемого сделала жесткое заявление

пятница, 21 июня 2019, 06:56
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Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочке в Одесской области Николая Тарасова публично извинилась за то, что воспитала такого сына.

В Facebook Мария Тарасова написала, что в семье никто и представить не мог, что ребенок может так поступить. Женщина добавила, что ее сын признался в преступлении.

"Мы отказываемся от него, не будем защищать его. Пусть получит по заслугам, что он заслужил. Еще раз, простите нас пожалуйста все", - отметила она.

В сюжете ТСН Мария Тарасова еще раз подчеркнула, что на ее сына не могли оказывать давление. Она не сомневается, что именно он совершил это ужасное преступление.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео первого допроса жителя Ивановки Одесской области Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

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