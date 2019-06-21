​СБУ провела обыски у высокопоставленного фигуранта дела Гандзюк

Служба безопасности Украины 19 июня провела обыски по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк не только у Евгения Рищука и главы поселка Лазурного, но и дома у экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на собственные источники.

Издание также отметило, что Гордеев эту информацию подтвердил.

"Я из Киева всю ночь ехал не спал, а тут они - с автоматами и в масках", - рассказал Гордеев.

В то же время экс-чиновник заявил, что "открыт к любым проверкам". Гордеев воздержался от комментария о причине обыска.

Не стали комментировать эту информацию и в пресс-службе СБУ.

Как сообщал "Апостроф", 19 июня следователи СБУ проводили ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.