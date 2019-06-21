Скандал с Филаретом: в ПЦУ описали последствия отмены Томоса

После отмены Томоса, как этого хочет патриарх Филарет, нет никаких перспектив, кроме его заверений.

Об этом сообщает архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Представим себе, что какая-то значительная часть православных в Украине поддержала заявления Патриарха Филарета, которые он делает в последнее время. А что же дальше, каковы перспективы - кроме заверений самого Патриарха, что "у меня есть опыт, на моей стороне правда, я знаю, как правильно, я построил большой Киевский Патриархат - и снова построю" и т.д.?", - написал он.

Также архиепископ предположил логическое развитие данной ситуации.

"Киевский Патриархат и УАПЦ развивались в течение предыдущих трех десятилетий, апеллируя к тому, что рано или поздно Вселенский Патриарх поддержит идею независимости Украинской Церкви от Москвы. И хотя сам Вселенский Патриархат был очень осторожным в своих действиях по Украине (порой даже более чем о-о-очень, что обусловливалось необходимостью поддерживать отношения с РПЦ) - но всегда оставалась перспектива диалога с ним и надежды на решение существующей проблемы непризнания и внешней изоляции", - отметил Зоря.

По его словам, сейчас в Православной Церкви Украины реализовано те надежды на Томос и признанную автокефалию, которые были частью идеи, на ней строились УПЦ КП и УАПЦ. Итак, если раньше Патриарх Филарет развивал Церковь, которую убеждал в неизбежности признанной автокефалии и Томосу, то теперь он же предлагает строить что-то ВОПРЕКИ признанной автокефалии и Томосу.

"На что же он призывает надеяться своих немногочисленных попутчиков? Что Вселенский Патриарх послушает его критику и выдаст другой Томос? Пожалуй всем очевидно, что такие надежды беспочвенны", - написал Евстратий.

Также он написал, что предполагает Филарет:

Держится исключительно на его личной воле и без него будет абсолютно не жизнеспособна;

Не будет никакой перспективы стать признанной Поместной Церкви - когда такое Церковь уже есть, и именно ей сейчас оппонирует Патриарх Филарет;

Не будет никакой перспективы стать признанной Поместной Церкви - когда такое Церковь уже есть, и именно ей сейчас оппонирует Патриарх Филарет; Будет бессознательно (надеюсь) объективным союзником РПЦ в борьбе против ПЦУ и Вселенского Патриархата, что исключает возможность создать реальную широкую базу для новой структуры среди патриотического украинства (на которую, формально, эта структура стремится ориентироваться).

"То есть единственная понятная перспектива "нового Патриархата" - это либо превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных "истинно-православных" юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; или рано или поздно объединиться с Православной Церковью Украины (так никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных Церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет), - заявил архиепископ.

Как сообщал "Апостроф", в сети поднялась волна негодования по поводу проведения почетным патриархом Филаретом помесного собора по восстановлению прав УПЦ (КП).