​Фатальная ошибка: реакция соцсетей на проведенный Филаретом "собор" УПЦ (КП)

В сети поднялась волна негодования по поводу проведения почетным патриархом Филаретом помесного собора по восстановлению прав УПЦ (КП).

Пользователи соцсетей возмущаются поведением патриарха.

"Жаль, что Филарет так и не одумался и не сделал выводов за последние два месяца. Его авантюру с восстановлением УПЦ КП не поддержал фактически ни один из украинских иерархов. На так называемый "собор" во Владимирском прибыло всего двое - митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр", - написал в Facebook журналист и военнослужащий ВСУ Роман Кулик.

Со своей стороны архиепископ Евстратий (Зоря) выразил уверенность, что в Константинополе не отреагируют серьезно на собор Филарета.

"Я убежден, что несмотря на эту ситуацию Константинополь не отзовет предоставлен Украине томос", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве проходит Поместный собор почетного патриарха Филарета, на котором приняли решение относительно "неправомерной отмены УПЦ (КП)".