Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) никуда не исчезала и продолжает свое существование. Это утверждение стало главным тезисом собора, который провела УПЦ КП в четверг, 20 июня, во Владимирском соборе в столице. Корреспондент "Апострофа" побывал на соборе, который в УПЦ КП назвали "объединительным" и увидел, как появился Киевский патриархат версии 2.0.

Напомним, что в начале мая патриарх Филарет, который после появления ПЦУ стал "почетным", шокировал все православное сообщество неожиданными заявлениями. По его словам, УПЦ КП не прекратила свое существование после получения томоса и образования ПЦУ, а, напротив, продолжает существовать как юридическое лицо. В Минкульте и ПЦУ принялись активно опровергать слова Филарета, ссылаясь на документы Объединительного собора от 15 декабря, но патриарх оставался непреклонным. Дошло даже до открытой конфронтации предстоятеля ПЦУ Епифания и патриарха Филарета, а верный в прошлом сторонник патриарха архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря назвал риторику Филарета следствием "необратимых возрастных изменений". Однако мощная волна критики не испугала Филарета, и 20 июня патриарх решил подтвердить на деле, что УПЦ КП существует, созвав свой собор.

Стоит отметить, что накануне проведения собора официального сообщения о времени и месте его проведения от УПЦ КП не поступало, хотя их интернет-ресурс до сих пор продолжает исправно обновляться. Детали стали известны журналистам только благодаря инсайдам от самих епископов, которым пришли приглашения на собор.

Тем не менее, за час до проведения собора, площадь перед Владимирским собором (который, между прочим, является главным храмом ПЦУ), уже была заполнена камерами и журналистами. Сюда же пришло и маргинальное мирское крыло сторонников УПЦ МП во главе с Валентином Лукияником - сопредседателем Союза православных братств Украины и России. Особых требований Лукияник и компания не выдвигали, а по содержанию их плакатов становилось понятно, что православные оппоненты пришли просто потроллить ПЦУ и УПЦ КП.

Ближе к 11:00 – времени начала собора, в храм начали заходить журналисты с камерами, однако появление прессы, очевидно, не входило в планы церковников. Сначала операторов попросили удалиться из храма, мол, событие закрытое, а все итоги сообщат позже. Когда это не сработало, журналистам разрешили стать "под стеночкой", но буквально за 2 минуты до начала собора и появления Филарета, прессу позвали на короткий брифинг перед входом в храм, а после окончания брифинга обратно просто не пустили.

Впрочем, человеку со стороны, если не привлекать к себе излишнего внимания, попасть на собор не составляло особой сложности, ведь основная масса публики, которая пришла к Филарету – были миряне.

"А вы, почему вообще здесь, если не секрет? – обращалась к корреспонденту "Апострофа" одна из женщин присутствующих на соборе с бейджем "делегат". – Я вообще профессор консерватории. Когда-то Филарет помог нам выпустить пластинки, вот теперь и мы поддерживаем".

Действительно, практически все духовенство ПЦУ проигнорировало собор УПЦ КП. Среди духовенства был замечен только митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (приехал из РФ), его викарный епископ Петр (Москалев), протоиерей Владимир Чайка из Германии, а также около 10 священников различных приходов УПЦ КП.

После назначения президиума собора и счетной комиссии, слово взял сам Филарет. Все основные претензии, которые патриарх перечислил в течение мая-июня к Константинополю Епифанию и Петру Порошенко, Филарет закрепил вновь.

О томосе. "Томос этот нас не удовлетворяет. Он дан нам как автокефальной церкви, но в реальности прав автокефальной церкви у нас нет. Нам запрещено варить мирро. Мы не можем совершать таинства, без мирра, так какая же мы независимая церковь? Содержание томоса нас не устраивает. Из одной зависимости мы попали в другую: из российской в константинопольскую", - отметил Филарет.

О Епифании. "Новый предстоятель, получив власть, занялся не объединением, а разъединением, уничтожая УПЦ КП. Перерегистрировал почти все епархии Украины. В результате в Украине не будет УПЦ КП. Не будет независимой украинской церкви. Будет одна зависимая от Москвы, а другая от Константинополя. А где же наша церковь? Поэтому мы собрались, чтобы утвердить существование в Украине УПЦ КП. УПЦ КП не согласен, чтобы его статус понизили с патриархата до митрополии, ведь в таком случае в Украине будет только московский и греко-католический патриархат, а украинского патриарха получается, что нет", - добавил патриарх.

О Порошенко. "Это был собор (15 декабря 2018 года – "Апостроф") не украинской церкви, а украинской митрополии в составе Константинопольского патриархата. Если бы я знал, что томос будет таким, я бы не согласился. Порошенко устраивал этот томос, потому что ему нужна была поддержка на выборах, поэтому такой томос его устроил", - резюмировал Филарет.

После вдохновенной речи патриарха, выступили некоторые священники и миряне, которые пообещали Филарету полную поддержку и согласились с озвученными им тезисами. По окончании собора присутствующие проголосовали за 10 пунктов постановлений, суть которых сводится к следующему:

- УПЦ КП продолжает существовать, и не ликвидирована, а ее патриархом остается Филарет.

- Все имущество УПЦ КП (храмы, монастыри, деньги, банковские счета как юридического лица) остается за ней.

- Содержание томоса не устраивает УПЦ КП.

После того, как эти решения были приняты, Филарет заявил, что начинается новый виток строительства УПЦ КП, и теперь главная задача церкви найти новых достойных епископов для служения.