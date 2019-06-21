​Суд в Харькове принял решение по няне, которая пытала ребенка с ДЦП

В Харькове осудили к трем годам лишения свободы 48-летнюю няню, которая издевалась над тяжело больным ребенком.

Об этом сообщает mediaport.

"Приговор суда - 3 года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

До приговора к женщине не применялись меры пресечения.

Сторона обвинения просила для женщины максимального наказания по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание) - пяти лет заключения. Под конвоем осужденную направили в следственный изолятор. С решением суда она не согласна. Будет ли подавать апелляцию обвинения, в прокуратуре определятся после ознакомления с приговором.

С заявлением об избиении 14-летней девушки с детским церебральным параличом в правоохранительные органы ее мать обратилась в марте 2018 года. Женщина увидела на теле ребенка синяки и установила дома скрытую камеру, которая зафиксировала, как няня бьет ребенка. Экспертиза подтвердила оригинальность видео.

"Только в течение трех дней марта 2018 года женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол", - рассказала процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

Сначала уголовное производство открыли по статье "умышленные легкие телесные повреждения". Позже - переквалифицировали на "пытки". Год дело рассматривали в суде.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области женщина проломила череп и издевалась над 10-летней девочкой сиротой из-за якобы конфликт с ее дочерью.