RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

18:17
Что происходит с гривной перед выходными: фото
18:16
Умирать не собираюсь: легенда мирового футбола ответил на слухи о страшном недуге
18:03
​Суд в Харькове принял решение по няне, которая пытала ребенка с ДЦП
18:00
"Время и Стекло" радуют фанов вторым новым треком за неделю - песню уже назвали хитом лета
17:45
Кандидатом от партии "Слуга народа" по 95-му округу стал доктор философии
17:33
​Опубликованы новые рейтинги на выборы в Раду: произошли серьезные изменения
17:31
София Ротару собралась в Россию на известный фестиваль
17:25
Известный украинский клуб может понести серьезное наказание: подробности
17:04
​У Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции
17:00
Гороскоп на завтра: Львы будут вспыльчивы, а Стрельцам придется общаться с начальством
16:56
​В воскресенье проспект Победы в Киеве будет перекрыт: названа причина
16:55
Голос. Діти-5: когда и какими будут первые вокальные бои
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Суд в Харькове принял решение по няне, которая пытала ребенка с ДЦП

пятница, 21 июня 2019, 18:03
переглянути новину українською

В Харькове осудили к трем годам лишения свободы 48-летнюю няню, которая издевалась над тяжело больным ребенком.

Об этом сообщает mediaport.

"Приговор суда - 3 года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

До приговора к женщине не применялись меры пресечения.

Сторона обвинения просила для женщины максимального наказания по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание) - пяти лет заключения. Под конвоем осужденную направили в следственный изолятор. С решением суда она не согласна. Будет ли подавать апелляцию обвинения, в прокуратуре определятся после ознакомления с приговором.

С заявлением об избиении 14-летней девушки с детским церебральным параличом в правоохранительные органы ее мать обратилась в марте 2018 года. Женщина увидела на теле ребенка синяки и установила дома скрытую камеру, которая зафиксировала, как няня бьет ребенка. Экспертиза подтвердила оригинальность видео.

"Только в течение трех дней марта 2018 года женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол", - рассказала процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

Сначала уголовное производство открыли по статье "умышленные легкие телесные повреждения". Позже - переквалифицировали на "пытки". Год дело рассматривали в суде.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области женщина проломила череп и издевалась над 10-летней девочкой сиротой из-за якобы конфликт с ее дочерью.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: