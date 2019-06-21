​В центре Киева торгуют матрешками с Зеленским: соцсети повеселило фото

На Андреевском спуске в столице продают "интересные" сувениры: матрешки с изображение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал в Facebook фотограф и журналист Александр Заклецкий, публикуя соответствующее фото.

"Привет от русского мира! На Андреевском спуске появились матрешки с Зе. Я ни на что не намекаю, но как-то симптоматично, не?", - подписал он снимок.

Так, на снимку среди множества деревянных фигурок можно увидеть одну с изображением улыбающегося президента Украины.

"Там должна была быть большая матрешка с Коломойским, в ней Богдан, затем - Дубинский, а в нем уже Зе)", "внутри должен быть маленький Янукович", "Ошана аригинальна. Народная кацапская игрушка", "Очень органично смотрится", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", соцсети взорвали "шедевральные" стихи, посвященные Зеленскому.

Отметим, появились яркие фотожабы на заявление представителя Зеленского, который лишь "шутил" о понижении тарифов. В сети не оценили шутку по достоинству.