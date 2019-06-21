В Украине провели испытания "прокачанной" боевой машины: фото и видео

Украинские военные провели испытания модернизированной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4М зенитно-артиллерийского комплекса "Шилка".

Об этом сообщает "Цензор.нет".

"Модернизация ВСУ, проведена государственным предприятием "Завод "Арсенал"" за собственные оборотные средства, предусматривала установление на установку новой многофункциональной радиолокационной станции вместо имеющейся РЛС и замену специализированной аналоговой вычислительной системы на современную цифровую. Также установку оборудовали навигационной системой, системой обеспечения и блоком цифро-аналоговых преобразователей", - говорится в сообщении

Завод согласно с договором с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу над боевой машиной "Шилка" еще с 2015 года.

Модернизация запланирована в трех вариантах. Второй вариант модернизации дополнительно к нововведениям первого предусматривает установку оборудования на установку оптико-локационной системы. В третьем варианте к преимуществам первого и второго вариантов добавляется ракетный канал с четырьмя ракетами "Игла". Работы над вторым и третьим вариантами сейчас ведутся.

Как сообщал "Апостроф", испытания ракетной системы "Ольха-М" и комплекса "Нептун" начнутся в Украине в сентябре-октябре 2019 года.