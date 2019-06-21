RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

13:51
На финансирование медицины необходимо направлять минимум 5% ВВП - Бойко
13:51
В Украине задержали казака с путинским наградами за Крым: опубликованы фото
13:49
В Украине обнаружили целую армию "слуг народа"
13:49
Сергей и Снежана Бабкины показали первые фото с новорожденным сыном
13:46
"Украинская стратегия" Гройсмана показывает электоральный рост, "Европейская солидарность" теряет поддержку - опрос
13:12
В киевском метро произошло кровавое ЧП: опубликовано фото
13:07
Часть жителей Киева на полгода оставят без популярного транспорта
13:07
MARUV пригласили в Москву спеть на разогреве у всемирно известной певицы
12:58
Поворот на зиму: когда дикая жара в Украине пойдет на спад
12:55
Как хорошо вы знаете песни "Кино": тест ко дню рождения Виктора Цоя
12:50
Правительство удержит тарифы от роста в новом энергорынке - глава ГП "Гарантированный покупатель"
12:47
Проект Хокинга: появились первые результаты масштабных поисков инопланетян
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине провели испытания "прокачанной" боевой машины: фото и видео

пятница, 21 июня 2019, 12:37
переглянути новину українською

Украинские военные провели испытания модернизированной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4М зенитно-артиллерийского комплекса "Шилка".

Об этом сообщает "Цензор.нет".

"Модернизация ВСУ, проведена государственным предприятием "Завод "Арсенал"" за собственные оборотные средства, предусматривала установление на установку новой многофункциональной радиолокационной станции вместо имеющейся РЛС и замену специализированной аналоговой вычислительной системы на современную цифровую. Также установку оборудовали навигационной системой, системой обеспечения и блоком цифро-аналоговых преобразователей", - говорится в сообщении

Завод согласно с договором с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу над боевой машиной "Шилка" еще с 2015 года.

Модернизация запланирована в трех вариантах. Второй вариант модернизации дополнительно к нововведениям первого предусматривает установку оборудования на установку оптико-локационной системы. В третьем варианте к преимуществам первого и второго вариантов добавляется ракетный канал с четырьмя ракетами "Игла". Работы над вторым и третьим вариантами сейчас ведутся.

Как сообщал "Апостроф", испытания ракетной системы "Ольха-М" и комплекса "Нептун" начнутся в Украине в сентябре-октябре 2019 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: