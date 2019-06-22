Филарет написал Авакову жалобу на ПЦУ: в сети указали на забавный момент

Патриарх Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет обратился к министру МВД Арсену Авакову с просьбой "защитить" верующих церкви и ее имущество от "рейдерства" со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Фотографию документа опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич.

Ранее замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что в Феодосиевском монастыре Киева монахи отстояли обитель от попытки сместить наместника.

"Братия Феодосиевского монастыря города Киева отстояла обитель от попытки противоправно изменить наместника. Сторонники "разъединительного собрания" оставили его территорию. Монастырь как был до сих пор, так и остается в Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания", – написал он на своей странице в Facebook.

Касательно заявления Филарета, Зоря обратил внимание на ссылку на решение Синода ПЦУ, который сторонники почетного патриарха не признали.

"Тут признаем, там – не признаем", – с сарказмом отметил Зоря.

Напомним, подробнее о конфликте между УПЦ КП и ПЦУ читайте в материале "Апострофа": Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП.