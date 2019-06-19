Появились новые подробности гибели в Киеве нардепа Дмитрия Тымчука

Депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук умер 19 июня в киевской квартире от огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает в Telegram-канале THE NEWSROOM, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечают, что около 12:15 в полицию поступило сообщение от гражданина Копытько А. В. Он рассказал, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета депутат случайно выстрелил себе в голову из пистолета модели "Форт 17Р". Следователи с места происшествия доложили, что Тымчук умер.

Нардеп Антон Геращенко рассказал подробности ЧП в эфире телеканала "112 Украина".

"Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался", - сообщил Геращенко.

В настоящее время на месте трагедии по киевскому адресу улица Петрова, 10а работает следственно-оперативная группа и выясняет обстоятельства происшествия.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - отметил представитель МВД Артем Шевченко в комментарии телеканалу "Громадське".

Как сообщал "Апостроф", 17 июня в Волынской области покончил с собой местный депутат Сергей Чабан.