Журналисты узнали о состоянии Тымчука перед гибелью

Появились новые подробности гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, который был найден застреленным у себя дома 19 июня.

Как сообщают источники издания "Страна" в правоохранительных органах, гражданская жена Тымчука рассказала, что он не спал с 4:00 утра.

По словам женщины, в последнее время Тымчук выглядел угнетенным и злоупотреблял алкоголем. В день смерти он долго ходил по квартире с пистолетом.

"У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Когда супруга находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок. Когда она зашла, увидела, что муж лежит на полу с пулевым ранением в голову", - отмечает источник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук.