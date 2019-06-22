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С красными флагами и букетами: эксклюзивные фото акции в Киеве годовщину нападения Германии на СССР

суббота, 22 июня 2019, 14:34
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Сегодня, 22 июня, в Украине День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. В Киеве вспоминают события этого же дня 1941 года, когда Германия напала на Киев.

По этому случаю в Парке славы в столице Украины собрались сотни граждан, которые почтили память погибших во время ужасной войны.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с мероприятия.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф
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Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
1 / 1
Фото: Евгений Котенко / Апостроф
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Также здесь присутствовал народный депутат и глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Во время мероприятия он заявил, что память о событиях ВОВ должна передаваться от родителей к детям.

"Мы скорбим о миллионах жертв, а ведь наша страна потеряла более 7 млн человек в этой страшной войне, и мы хотим, чтобы память об этом передавалась от дедов к отцам, от отцов к нам, от нас к нашим детям. И чтобы эту память - никто не смог перечеркнуть, никто не смог замарать или каким-то образом ее исправить. Мы - народ победитель. И мы должны делать так, чтобы наши это чувствовали, что они тоже - народ победитель", - сказал Новинский.

При этом он добавил, что его политсила выступает против изменения исторической памяти.

"Они борются с памятниками, борются с памятью о подвигах наших военачальников - Николая Ватутина, Георгия Жукова. Но вы знаете, недавно в городе Харькове, решением Харьковского городского совета, усилиями в том числе и нашей партии было возвращено одному из проспектов города имя Георгия Константиновича Жукова. И мы будем добиваться, чтобы и в Киеве опять все проспекты, которые носили имена наших славных военачальников, вернули свое название. Мы никому не дадим изменить память о нашей славной истории", - добавил политик.

В честь памяти по погибшим 22 июня в Украине ограничены развлекательные мероприятия и приспущены флаги.

Траурные мероприятия в память о тех, кто не вернулся с фронта, также проходят и в других украинских городах.

В Украине День памяти и скорби утвержден указом президента от 17 ноября 2000 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что патрульная полиция повторила перл Царева про Вторую мировую войну.

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