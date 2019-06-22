RU  UA  EN

суббота, 22 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июня

18:19
Во Львове завершили ремонт и испытания боевого самолета для ВСУ: фото
17:50
В Одессе произошло опасное ЧП с авто на пляже: опубликованы фото
17:49
Милота: Потап и Настя обменялись нежностями в сети
17:24
В Тбилиси произошла драка с российскими пропагандистами: видео
17:21
Мы не позволим переписать историю Великой Отечественной войны - Новинский
17:00
Гороскоп на завтра: Скорпионы могут плохо себя чувствовать, а Рыбам нельзя работать с бумагами
16:58
В Крыму похвастались фотографиями "забитых" пляжей Феодосии
16:44
Известный российский боксер рассказал о смертельной болезни
16:18
Дикий беспредел: полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера
15:45
В сети обсуждают крестный ход с портретом Сталина в центре Киева: опубликованы видео
15:32
Новый главный тренер Шахтера озвучил планы команды на сезон
15:26
Купальники 2019: стильные идеи для отпуска этим летом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во Львове завершили ремонт и испытания боевого самолета для ВСУ: фото

суббота, 22 июня 2019, 18:19
переглянути новину українською

Во Львове успешно завершились ремонт и летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ.

Об этом сообщает пресс-служба завода ЛГАРЗ ("Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром").

В ближайшее время готовый к выполнению заданий боевой самолет передадут для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Отмечают, что такой летательный аппарат очень важный для бойцов, чтобы обучить молодых пилотов и курсантов, а также совершенствовать боевые навыки и повышать свой опыт их старшим собратьям-наставникам.

Как сообщал "Апостроф", впервые за все время независимости страны, бригада украинской транспортной авиации построила боевой порядок сразу из четырех самолетов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: