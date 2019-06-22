Во Львове завершили ремонт и испытания боевого самолета для ВСУ: фото

Во Львове успешно завершились ремонт и летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ.

Об этом сообщает пресс-служба завода ЛГАРЗ ("Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром").

В ближайшее время готовый к выполнению заданий боевой самолет передадут для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Отмечают, что такой летательный аппарат очень важный для бойцов, чтобы обучить молодых пилотов и курсантов, а также совершенствовать боевые навыки и повышать свой опыт их старшим собратьям-наставникам.

Как сообщал "Апостроф", впервые за все время независимости страны, бригада украинской транспортной авиации построила боевой порядок сразу из четырех самолетов.