Под Полтавой упал легкомоторный самолет с людьми: фото

В воскресенье, 23 июня, под Полтавой произошла катастрофа с самолетом Ан-2, в результате чего двое человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области.

"Около 10:00 вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием. 11:00 возгорание самолета АН-2 подразделением ГСЧС ликвидировано. Вследствие данного события получили незначительные травмы 2 члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, поздним вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет ВСУ Ми-8.

Подробнее о крушении самолета в аэропорту Шереметьево в Москве читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах.