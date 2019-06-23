Представьте, что вместо России - океан: в сети напомнили яркую историю про Грузию и Украину

Грузинские туроператоры должны улучшать качество услуг и искать новые рынки после того, как Россия запретила отдыхать своим гражданам в Грузии.

Так считает экс-сотрудник грузинского посольства в Украине, ведущий ток-шоу на "Громадському" Бачо Корчилава.

Он вспомнил, как 2006 году Россия объявила эмбарго на грузинские вина и минеральные воды, после чего Грузия активно выходила на украинский рынок.

"У нас продажи вина в Украине росли на 100-150 процентов ежемесячно. А рост продаж коньяка доходил от 800 до 1000 процентов в месяц. Точно так же росли продажи продукции и в других странах пост-СССР. Про минеральные воды я вообще молчу. Тогда часто россияне ездящие в Киев или в другие города Украины возили контрабандой отсюда, грузинские вина и воды.

Кстати тогда, Каха Бендукидзе часто встречался с бизнесом и говорил одно и то же - "ну представьте что вместо России, там океан. Вы же не можете продавать свою продукцию в океане? Так вот давайте вместе искать новые рынки, на которых не будет все зависеть от настроения кого-то, и делать качественную продукцию", - вспомнил он.

Корчилава добавил, что Грузии не должно быть страшно после решения России, так как она уже была в похожей ситуации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Грузии собрались на новую масштабную акцию протеста.