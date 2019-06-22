В Грузии собрались на новую масштабную акцию протеста: опубликованы яркие фото и видео

Вечером 21 июня под зданием парламента Грузии прошла очередная демонстрация, участие в которой приняли около десяти тысяч человек.

Как сообщает местная пресса, митингующие требовали отставки главы МВД Грузии и выступили против агрессии со стороны РФ.

Акция стала продолжением протестов 20 июня, которые начались после визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова.

Мирный митинг проходит под слоганом "Вижу все и одним глазом". Таким образом его участники напоминают о людях, которые потеряла глаза во время акции протеста 20 июня.

Митингующие также настаивают на освобождении задержанных участников акции в ночь на 21 июня. Они не собираются расходиться до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

Ранее "Апостроф" сообщал, что виновник кровавых событий в Грузии сделал заявление.