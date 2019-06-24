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На Украину идет опасная непогода: каким областям приготовиться

понедельник, 24 июня 2019, 09:26
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Сегодня, 24 июня, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в ГСЧС.

В то же время синоптики Укргидрометцентра прогнозируют жару до +33.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 24-29°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха местами достигнет отметки +35 градусов тепла.

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