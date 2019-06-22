В Крыму похвастались фотографиями "забитых" пляжей Феодосии

В сети показали фото крымских пляжей в оккупированной РФ Феодосии.

Об этом сообщает портал Kafanews.

Так, в источнике говорится о забитых отдыхающими пляжах в Крыму. Однако на фото видно, что лежаки все пустуют, а около моря еще много места.

Однако помимо этого отмечают, что по прежнему на пляжах нет спасателей. Но уже появились продавцы, которые носят и предлагают купить кукурузу.

Также пустуют и пляжные бары, где на снимках не видно посетителей. В торговых палатках по прежнему скучают без покупателей продавцы.

Как ранее "Апостроф" сообщал, что аннексирован Россией Крым российские оккупанты с каждым днем все больше и больше превращают в настоящую свалку.



