"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Предстоящие выходные обещают быть очень жаркими. Поэтому многие люди проведут их на пляжах, возле водоемов. Между тем, на днях в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям опубликовали ужасающую статистику: всего за две с половиной недели июня на водоемах Украины утонули 227 человек, из которых 29 человек – дети. Почему так происходит, и что нужно сделать, чтобы на украинских реках, морях, озерах и ставках не гибли люди, разбирался "Апостроф".

Конфликты спасателей

Как отмечают в ГСЧС, причина, по которой тонут дети – оставление ребенка без присмотра взрослых. Две основных причины, по которым сами взрослые гибнут на открытых водоемах: купание в нетрезвом состоянии и купание на необорудованных пляжах, где нет ни спасателей, ни медиков. И если первый фактор риска – целиком и полностью является зоной ответственности человека, то второй фактор способны контролировать, кроме самих купальщиков, еще и местные власти, которые обязаны следить за безопасностью оборудованных пляжей.

А главные по безопасности на пляжах, конечно же спасатели. Согласно приказу МВД №301 от 10 апреля 2017 года, на безопасном пляже должны быть установлены спасательные посты, где несут дежурство матросы-спасатели либо пловцы-спасатели. На каждые 300 метров береговой линии пляжа должен быть хотя бы один такой специалист. Инвентарь у этих специалистов должен быть не хуже, чем у спасателей в голливудских фильмах: водный мотоцикл с плотом (если береговая линия пляжа более 900 метров), несколько весельных шлюпок, вышка, жилеты, бинокль, средства связи, мегафон, носилки, аппарат искусственной вентиляции легких.

"Но проблема в том, что матрос-спасатель — это профессия, которой люди обучаются в мореходке и компетенция этих курсантов заключается в том, чтобы бросить спасательный круг с палубы судна. Они готовятся в мореходках для плавания, просто получают еще квалификацию спасателя, - поясняет "Апострофу" соучредитель ОО "Пляжный патруль" Денис Пикалов. – Отдельно готовятся еще спасатели в вузах Львова и Харькова. Там у них есть отдельный курс спасения на воде. Но правда заключается в том, что этот учебник на 72 странички абсолютно устарел и не соответствует современным критериям".

А если береговая линия пляжа составляет более 300 метров, то в штат спасательного поста необходимо включить еще и фельдшера по специализации "Медицина неотложных состояний". Но и тут есть проблемы.

"В 301 приказе МВД прописана процедура реанимации пострадавшего: на каждые 2 вдоха 15 компрессий. Но и эта процедура давно устарела. Есть приказ Минздрава, где четко прописано, что компрессий нужно делать в два раза больше: 2 к 30. И приказ Минздрава основан как раз на рекомендациях европейского совета по вопросам реанимации, которые обновляются каждые пять лет", - добавляет Пикалов.

В столице за безопасность городских пляжей и отдыхающих отвечает коммунальное предприятие "Плесо". Пресс-секретарь предприятия Евгений Кобан рассказал "Апострофу", что на данный момент все пляжи Киева, где разрешено купаться (всего 14 локаций) полностью укомплектованы штатом спасателей.

Правда, с комплектацией штата, накануне пляжного сезона были проблемы.

"В этом году, когда молодые ребята начинали подготовку, так вышло, что к ним пришли из военкомата и многие испугались, подумав, что это мы специально направили сотрудников военкомата, ведь, к сожалению, не все хотят идти служить", - отмечает Кобан.

Однако в "Пляжном патруле" имеют претензии к компетенции специалистов-спасателей "Плесо", уверяя, что многие из них просто случайные люди, не имеющие необходимой подготовки.

"Но мы работаем и с "Пляжным патрулем", - парирует Евгений Кобан. – Просто у нас есть и штатные спасатели, которые находятся на наших спасательных станциях и на лодках патрулируют пляжи. Мы понимали, что нужно подстраховаться, и взяли на работу ребят, которые работали в "Пляжном патруле" в прошлом и позапрошлом году, но парни из "Пляжного патруля" начали говорить, что это не те люди, что они не проходили с ними подготовку".

Кто виноват и что делать

Но если в столице, даже на фоне конфликтов, ситуация с кадрами еще терпима, то в регионах возникают куда более существенные проблемы. Например, недавно в СМИ была информация, что в курортном поселке Коблево, Николаевской области наблюдается катастрофическая нехватка спасательных постов. Все дело в том, что большинство пляжей населенного пункта территориально относятся к базам отдыха. Местные власти обязали администрации баз отдыха устанавливать посты своими силами, но владельцы бизнеса решили выйти из ситуации по-своему.

"База отдыха, которая имеет доступ к пляжу и чьи люди там отдыхают, должна выставлять спасательные посты, - рассказывает "Апострофу" специалист по гражданской защите и охране труда Коблевского сельсовета Сергей Абуздин. – Но у них же все упирается в деньги, поэтому спасательные посты организовываются на месте пунктов прокатов плавательных средств: мотоциклов, "бананов" и тому подобного".

И хотя в сельсовете уверяют, что люди, которые работают на пунктах проката прошли обучение как пловцы-спасатели, очевидно, что качественно следить за безопасностью отдыхающих, одновременно взимая плату за прокат "банана", вряд ли возможно. Да и не каждый отдыхающий ведь знает, что загорелые мужчины в сторожке, которые отсчитывают сдачу и усаживают детей на надувных дельфинов, на самом деле квалифицированные спасатели, к которым можно обратиться в случае происшествия на воде.

Впрочем, по словам сотрудников ГСЧС, не стоит обвинять в происшествиях на воде только лишь лайфгардов.

"Из практики могу сказать, что с каждым годом работа спасателей, не только ГСЧС, но и гражданских, муниципальных, коммунальных, становится все более профессиональнее, - рассказывает "Апострофу" водолаз-спасатель ГСЧС с многолетним стажем Юрий Билецкий. – Сегодня мы можем видеть на пляжах спасателей, которых раньше просто не было. Водолазная служба ГСЧС Киева полностью обеспечена оборудованием, лодками, штат людей заполнен на 100%. Но дело в том, что сами отдыхающие нарушают элементарные правила безопасности на водных объектах. Почему люди заплывают за буйки, почему они идут купаться в состоянии алкогольного опьянения, а еще и берут с собой детей? Мне просто непонятно".

Юрий Билецкий утверждает, что введение хотя бы минимальной ответственности за нарушение правил отдыха на воде могло бы радикально сократить количество несчастных случаев.

"Мы стараемся рассказывать на информационных ресурсах и в соцсетях о фактических ситуациях смертельных случаев на воде. Каждую неделю мы проводим рейды на водных объектах. Но мы просто не имеем влияния на отдыхающих. Например, мы никак не можем наказать нарушителя, который заплывает за буйки, заходит в воду пьяным или прыгает в воду с мостов, деревьев. Максимум, что мы можем сделать – провести разъяснительную беседу и все", - резюмировал водолаз-спасатель.