Филарет сделал новый шаг по отмежеванию от ПЦУ

Киевский патриархат принял решение о создании собственного синода, в который будут включены пять епископов. Всем им 24 июня поместная Православная церковь Украины запретила священнослужение.

Об этом 25 июня на пресс-конференции в Киеве заявил патриарх Филарет, сообщает ВВС.

"Синод есть... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он.

По словам Филарета, в скором времени количество епископов возрастет до 12, как предусматривает устав УПЦ КП.

Патриарх в очередной раз подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Филарет, который так долго боролся за автокефалию в Украине, из-за своих действий возвращается обратно в изоляцию.