​Не укладывается в голове: в ПЦУ прокомментировали скандал с Филаретом

Почетный патриарх Филарет, который так долго боролся за автокефалию в Украине, из-за своих действий возвращается обратно в изоляцию.

Об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон, передает "Главком".

"У нас не было обсуждения, как нам действовать дальше. Оно состоится 24 июня во время очередного заседания Синода Православной церкви Украины. Конечно, если оно состоится, то пройдет уже без почетного патриарха Филарета.

Сегодня произошло событие (Собор УПЦ КП), которое идет в противоречие с уставом Православной церкви Украины. Речь о том, что делает митрополит Филарет. Все это не укладывается в голове. Он ставит себя за рамки, за пределы Православной церкви Украины. Я об этом сказал ему на последнем заседании Синода, когда он заявлял, что не согласен с нашими мыслями. Как так может быть? Я ему говорю, что вот это ваши дети сидят. Я, владыка Макарий и владыка Герман - бывшие члены УПЦ МП и УАПЦ. Все остальные члены Синода являются бывшими членами Священного Синода церкви Киевского патриархата", - заявил митрополит.

По его словам, Филарет рискует отправиться в изоляцию и не иметь никакого отношения к ПЦУ.

"Как так может быть, что все голосуют "за" (решение Синода), а вы голосуете против? Если нет, тогда вы остаетесь со своим Киевским патриархатом и никакого отношения к ПЦУ не будет вам. Вы снова идете в изоляцию, а мы существуем как поместная автокефальная православная церковь, которую признал Вселенский патриархат, впоследствии признает весь православный мир... Я пришел, чтобы вас вывести из изоляции, а вы хотите меня и в том числе тех, кто последовал за нами вести обратно в изоляцию. С этим не соглашаются даже ваши дети", - отметил Симеон.

Митрополит выразил свое разочарование действиями почетного патриарха Филарета, который первым заявлял на весь мир, что Украине нужна автокефалия.

"Мне жаль, что человек, который на весь мир заявлял, что Украине нужна автокефальная церковь, на самом деле показал, что это не было его идеей. Я об этом на Синоде сказал. Сказал: ваша идея заключалась в том, чтобы стать (патриархом) Всея Руси. Там не получилось потому, что избрали патриархом Алексия (бывший предстоятель РПЦ). Затем вы стали Всея Украины, но не канонической структуры. Сегодня вы снова захотели Всея, но уже канонической. Если там были какие-то договоренности (между почетным патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием о том, кто и как будет руководить церковью - ред.) меня это не интересует.

Я знаю, что сегодня есть поместная Православная церковь, к которой я также принадлежу. У нас есть канонически избранный ее предстоятель, которому Вселенский патриарх вручил томос для всей нашей церковной православной полноты. Филарет себя сегодня выводит за пределы канонического православия", - подытожил митрополит Симеон.

О том, как патриарх Филарет во время собора объявил о развитии новой версии УПЦ Киевского патриархата читайте в материале "Апострофа": Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП.