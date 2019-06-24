Синод ПЦУ принял жесткое решение по Филарету

В понедельник, 24 июня, Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял жесткое решение в отношении почетного патриарха церкви Филарета, который ранее объявил о строительстве новой версии УПЦ КП, - его лишили права управления Киевской епархией.

Об этом сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на постановление Синода.

Так, в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию должны перейти все монастыри, храмы Киева и церковные иерархи, которые до этого подчинялись Филарету.

По словам архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори), Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, но потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. В то же время он может обжаловать решение Синода на соборе церкви.

Синод также исключил из состава своего епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на "собор" Филарета из России, митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева).

Кроме того, Синод возразил каноничность самого собрания, которое Филарет провел 20 июня в Киеве для "восстановления" Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщал "Апостроф", ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сделал заявление о позиции Филарета по Томосу.

В то же время Филарет обратился к министру МВД Арсену Авакову с просьбой "защитить" верующих церкви и ее имущество от "рейдерства" со стороны Православной церкви Украины.