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Накопали дидов: в сети показали забавы путинюгенда в Крыму

вторник, 25 июня 2019, 01:24
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В памятную дату начала "Великой отечественной войны" 22 июня российские оккупанты провели ряд показательных военных учений с детьми в Крыму.

Об этом у себя в Twitterрассказала блогер RoksolanaToday & Крым.

Она показала фотографии с одной из таких тренировок – косплея советских партизанских отрядов.

"Диды нон-стоп, летняя версия "21 июня состоялось торжественное открытие эколого-патриотического маршрута "Партизанскими тропами Северного соединения" в Зуйских лесах", - рассказала блогер.

Также блогер поделилась снимками с акции оккупантов "горсть памяти", в рамках которой детям было поручено закопать "памятные" мешочки в землю.

"Памяти дидов накопали", - пояснила она.

Также она выложила в сеть фото с полевых учений юношеских отрядов с характерным названием.

"Юнармия Джанкой, "первый этап тактических учений "Крым защитим" юнармейских отрядов военно-патриотического центра "Сиваш", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

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