Не для того захватили: сеть шокировало сравнение цен в Крыму с курортами ЕС

Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в оккупированном Крыму и в зарубежных странах, и выявили, что на украинском полуострове отдыхать дороже, чем на большинстве курортов средней и бюджетной ценовой категории.

Сравнительную таблицу опубликовал блогер Рустем Адагамов в Twitter.

По информации аналитиков, самый дешевый отдых в Крыму на двоих обойдется в 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.

Отмечается, что в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей. Для сравнения, бюджет тура в Анталью (Турция) составит 31 892 рубля, в Салониках (Греция) —44 788 рублей, в Будве (Черногория) - 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, выбрав зарубежный курорт вместо оккупированного украинского полуострова россияне смогут сэкономить от 11% до 40% отложенных средств.

Как сообщал "Апостроф", ранее жительница оккупированного Симферополя пожаловалась на поведение россиян, которые мусорят на пляже. Жители России в ее профиле в соцсетях поинтересовалась, откуда та догадалась, что на фото россияне.