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У Авакова отреагировали на скандал с нацгвардейцами из-за песни путинского певца

вторник, 25 июня 2019, 11:37
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Правоохранители проведут служебное расследование из-за скандала с выпускниками Академии Национальной гвардии в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту использования гвардейцами песни, которая популяризирует российских военных.

Напомним, нацгвардейцы на выпускном танцевали со своими близкими под песню российского певца Олега Газманова "Господа офицеры".

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца! Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца!" - звучит в композиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские пограничники наказали ирландцев-сепаратистов с георгиевскими лентами. Пограничники установили, что оба прилетели в Украину как туристы.

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