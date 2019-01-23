​В Харьков доставили много раненых бойцов ВСУ

В харьковский гарнизонный госпиталь из зоны проведения ООС на Донбассе доставлены четыре раненых бойца.

Об этом говорится на сайте Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"22 января 2019 года две бригады ЭМП снова помогали военным в транспортировке в гарнизонного госпиталя четырех раненых, доставленных на аэродром Харьковского авиационного завода", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами АТО, где многие из них в тяжелом состоянии. Волонтеры просят помощи у неравнодушных.

Ранее сообщалось, что 20 января российско-оккупационные войска 9 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один украинский военный. Также в сети рассказали впечатляющую историю о бойце АТО Вадиме Лелешко с позывным "Бебеха", который в 20 лет ушел на войну с российскими оккупантами, получил боевое ранение и остался инвалидом.