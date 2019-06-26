Это часть большой войны: реакция соцсетей на отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

В социальных сетях резко отреагировали на решение окружного административного суда Киева об отмене переименования проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице.

Судей, вынесших решение об отмене переименования, обвиняют в следовании политической конъюнктуре. Также решение суда называют частью одного большого тренда.

"Сегодняшнее событие с отменой решения в суде не оставляет никаких сомнений в том, чего хочет новая власть и что это за "гул нового", о котором говорила Ирина Подоляк. Это свертывание украинской политики, которое, конечно, начинается борьбой с украинскими символами. Вчера осквернен памятный знак в честь Сергея Нигояна на Груше, сегодня стерли Бандеру и Шухевича с карты Киева, завтра исправят в учебниках "российско-украинскую войну" на "гражданский конфликт"... Нет иллюзий. Это одна большая война", – пишет блогер Андрей Бондар.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 июня харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова.