Крымский Чернобыль: появились свежие фото и реалии жизни после катастрофы в Армянске

Жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Люди говорят, что вода в городе вовсе не пригодна для использования. Местное население опасается, что на заводе опять возможны выбросы, которые были зафиксированы здесь в прошлом году.

С июня прошлого года здесь постоянные проблемы с подачей воды. Жители города постоянно жалуются и на то, что вода течет ржавая.

Некоторые жители города рассказали, что здесь годами нет стабильного водоснабжения. По словам одной из женщин, она могла стирать только по ночам, когда в кране было хоть какое-то давление.

"Вся жизнь была – мучение. Набирала, набирала, набирала… У нас установили новую насосную станцию, но когда ее подключили, весь город стал как решето: прорывы были везде. Станция новая, оборудование старое. Починили, но воду также не дают. И теперь у нас жители выше третьего этажа – не люди, а мученики. Единственное исключение – второй микрорайон. Не знаю, совпадение или нет, но там подавляющее большинство городских начальников живет. И с водой в целом все в порядке", - говорит она.

"Апостроф" сообщал, что оккупанты устроили в Армянске новую беду.