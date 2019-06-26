Названа причина масштабных обысков у украинских военных

Масштабные обыски в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ связаны с делом о закупке по завышенным ценам вещей для военнослужащих.

Об этом сообщил на брифинге в среду, 26 июня, директор ГБР Роман Труба, передает Украинская правда.

По его словам, следственные действия проводятся в домах и в офисах чиновников. В общей сложности проводятся около 40 обысков.

По предварительным данным, говорит Труба, эта преступная деятельность нанесла государству убытков на сумму около 100 миллионов гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взбудоражили обыски у экс-советника Порошенко Юрия Бирюкова. По его словам, обыски по странному стечению обстоятельств совпали с его регистрацией народным депутатом.