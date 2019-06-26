Сколько украинцы тратят на летний отпуск: названы цифры

Стало известно, сколько в среднем украинцы тратят на отпуск и какие курорты являются для них самыми востребованными.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В частности, по оценкам специалистов, средний отпускной бюджет на одного человека составляет 11 тысяч гривен. Именно исходя из этого ценового сегмента наиболее актуальными для украинских отпускников остаются курорты Египта и Турции, которые по-прежнему предлагают очень выгодные ценовые условия. Так, стоимость ночи в некоторые отелях Египта составляет 20$, в среднем турист тратит в сутки от 55 до 70 долларов (в зависимости от экскурсий, покупок сувениров).

Также, к самым популярным летним чартерным направлениям можно отнести Испанию, Грецию, Кипр, Италию, Тунис и Болгарию.

Кроме того, по данным опросов, 12% украинцев не экономят на отпуске, чаще всего именно они обращаются в агентства, покупают поездки в экзотические страны и статусные места и заказывают индивидуальные туры.

Подавляющее большинство сограждан (86%) занимаются организацией поездки самостоятельно, в основном для того, чтобы минимизировать расходы. Это в первую очередь относится к тем, кто выбирает внутренний туризм.

Примерно половина туристов, отдыхающих за рубежом (14% от общего туристического потока), обращается в агентства, приобретая пакетные туры или "горящие" путевки по выгодным ценам для того, чтобы обеспечить себе комфорт и не тратить время на планирование, поиск подходящих рейсов, отелей или апартаментов и т.д.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты.