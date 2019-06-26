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Украинец в Польше потерял память и ищет родственников: фото

среда, 26 июня 2019, 11:44
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В городе Гданьск в Польше гражданин Украины попал в больницу с потерей памяти.

Об этом сообщает запорожское издание Gazeta.ZP со ссылкой на данные сотрудников больницы.

Отмечается, что мужчину предположительно зовут Алексеем. Он сумел вспомнить, что жил в Запорожье, в Южном микрорайоне, поэтому местные медики и обратились к запорожским СМИ.

Мужчина сначала был помещен в неврологическое отделение, однако со временем после тестов никаких проблем с головным мозгом у него не было обнаружено. Он был перемещен в другое отделение больницы Гданьска, где были свободные места.

Сотрудники больницы передали прессе фото мужчины и призвали помочь с поиском его близких.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше женщина-работодатель вывезла в лес потерявшего сознание украинца, которого нанимала для работы, и оставила там умирать.

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