В Польше произошел необычный инцидент с советским танком: фото и вдиео

В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Инцидент произошел в городе Паенчно, Лодзинское воеводство. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проехал на танке Т-55. Очевидцы, которые заметили странное зрелище обратились в полицию.

"Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира", - добавил представитель полиции.

По данным Telegram-канала "U_news: Бушующий мир", на боевой машине передвигались пьяные поляки. Выяснилось, что танк перевозили на специальном прицепе, но он сломался.

"Боевую машину сняли с прицепа. Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажиров", - рассказал представитель полиции.

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы, если ему предъявят обвинения в "создании опасной ситуации", или два года заключения за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщал "Апостроф", в России, под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе были проведены испытательные стрельбы из отремонтированного танка с помощью полена и воды.