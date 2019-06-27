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Известный журналист указал на поучительный момент с безногим боевиком ДНР: фото и видео

четверг, 27 июня 2019, 03:34
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Видеообращение боевика так называемой ДНР, потерявшего ноги в результате боевых действий, иллюстрирует ту "власть", за которую воюют на Донбассе сторонники сепаратистов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Денис Казанский.

Боевик рассказал, что после ранения в 2015 году он вынужден выживать на нищенскую пенсию, которой не хватает даже на то, чтобы оплатить коммунальные услуги.

"С первых дней я всегда был на передовой, пока не остался инвалидом первой группы. Сейчас я обращаюсь ко всем таким, как я. Нам назначили пенсию в размере 3200 рублей (Около 1500 грн). Как на нее можно прожить, если я снимаю жилье за 4000 рублей? У меня маленький ребенок. У меня на еду практически денег не остается", – рассказывает боевик.

Бывшему "бойцу ДНР" не выделили даже комнаты в общежитии. Более того, за долги его жилье отключили от электроэнергии.

"Вот что нужно у нас по телевизору показывать. Чтобы ни у кого больше не было иллюзий по поводу "братской помощи", российских "освободителей" и того "народовластия", за которое они якобы выступают", – прокомментировал обращение боевика Казанский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик из Челябинска Игорь Абдулвалеев, воевавший на Донбассе, пожаловался на то, что был ранен и контужен, а в результате остался никому не нужен на родине.

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