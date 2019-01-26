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​Пишу пока трясет: "ихтамнет" с Донбасса пожаловался на свою ненужность России

суббота, 26 января 2019, 18:45

Боевик из Челябинска Игорь Абдулвалеев, воевавший на Донбассе, пожаловался на то, что был ранен и контужен, а в результате остался никому не нужен на родине.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Ихтамнет из Челябинска. Россия своих не кидает, нет, не верно... Россия своих кидает всегда, вот так правильно. Воевал за новососию, ранения, кантузии, потом благодарность и в тюрьму, а сейчас и врачи отправили nауйх. Спрашивает за что он воевал? Ридаюююю", - написал он.

Боевик является фигурантом "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.

22 января на Донбассе погиб боевик Дмитрий Бондаренко с позывным "Зима". Также сообщалось, что ранее в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов. К тому же, 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, былообнаружено тело убитого боевика. В то же время, на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

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