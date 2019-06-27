Под Черниговом разгорелся скандал из-за мемориальной доски украинскому герою: фото

Варвинский районный совет в Черниговской области принял решение демонтировать памятную доску участнику боя под Крутами - Аверкия Гончаренко, причиной демонтажа называют "несоблюдение порядка и несогласование с поселковым советом порядка чествования национального героя".

Об этом сообщает издание Svoboda.

Решение прокомментировал представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко.

"Решение Варвинской районного совета осуждается как причинившее вред основам национально-патриотического воспитания в районе и области, объективно, независимо от мотивов и намерений депутатов районного совета, это было действие против независимой украинской государственности, государственной политики национальной памяти, оно выгодно российскому агрессору", - заявил он.

Местные активисты выяснили причины скандального решения, а также пообещали приложить усилия для возвращения таблички командиру обороны Крут.

Об этом рассказал представитель местной звена Национального корпуса Александр Алферов у себя на Facebook.

"Заместитель председателя райадминистрации так и сказал "проголосовали единогласно" за ее демонтаж, потому что она видите ли - не совсем законна. А на наши исторические доводы о Круты заметил, что в битве при Крутах "воевали свои со своими". Иную позицию, как оказалось, занимает районная государственная администрация, которая хочет восстановить доску на месте и планируют это сделать в июле ... Аверкий Гончаренко - командир обороны Крут, комендант Подолья и начальник канцелярии Петлюры и сейчас, во время войны, оказывается для местных депутатов "неоднозначная личность"!", - рассказал активист.

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