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​Трагедия на отдыхе под Харьковом: появилась информация о новых жертвах

суббота, 29 июня 2019, 20:45
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29 июня в Харьковской больнице скончалась женщина, на которую накануне на пляже одной из баз отдыха в курортном поселке Старый Салтов упало дерево.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Так, вследствие сильного порыва ветра на троих отдыхающих упало дерево. 48-летняя женщина погибла на месте, 27-летнюю женщину и 28-летнего мужчину доставили в харьковскую "неотложку".

Несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась утром 29 июня. Борьба за жизнь мужчины продолжается.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в с. Беньковцы Ивано-Франковской области вследствие попадания молнии в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще двое госпитализированы.

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