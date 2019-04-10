В Одессу прибыло мощное оружие из США для украинской армии: фото

В Одессу 9 апреля прибыл автомобилевоз Sea Amazon, который доставил новое вооружение, предоставленное Соединенными штатами Америки для украинской армии.

Судно под флагом Мальты доставило в Украину 175 тонн вооружения, сообщает "Думская".

В частности, США прислали на подмогу ВСУ 20 боевых внедорожников HMMWV, а также еще 15 – санитарных.

Таким образом, с начала военной агрессии России в 2014 году США отправили в Украину уже третью партия HMMWV. Первая и вторая были доставлены в Украину в 2015 и 2017 годах.

В основном HMMWV в Украине оснащаются десантно-штурмовые бригады.

Отметим, что боевой внедорожник HMMWV способна развивать скорость до 113 км/час, потребляя от 16 до 23 л на 100 км. Экипаж внедорожника – до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в украинский порт в сопровождении дельфинов зашли военные корабли НАТО.