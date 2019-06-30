День молодежи Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

30 июня отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День молодежи Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
День молодежи Украины традиционно отмечается в последнее воскресенье июня, в 2019 году этот день выпадает на 30 число месяца. Праздник был установлен в 1994 году указом президента по инициативе молодежных объединений и организаций.
Традиционно в этот праздник 60 украинских ребят награждаются премией Кабинета министров за особые достижения в развитии страны. Все лауреаты - молодые ученые и научные работники, производственники, спортсмены, военные и молодежь, проявившая каким-либо образом особый личный героизм и мужество.
День молодежи Украины: поздравления в стихах и прозе
***
День молодежи наступает,
А это праздник ведь для тех,
В чьих душах молодость играет -
Не важно, сколько тебе лет.
Ведь часто в жизни так бывает,
Что старичок танцует рэп,
А паренек в углу вздыхает,
Как будто ему сотня лет.
Так что, ребята, не старейте
Вы, главное, внутри себя.
И грусть свою быстрей развейте,
И не смотрите на года!
***
Круто звучит - "День молодежи"!
А наша молодость — в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое -
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!
***
Молодежь "гудит" сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.
Пусть всегда желание будет
Развиваться и творить.
Я желаю быть счастливым,
Улыбаться и любить.
***
Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.
День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.
***
Всемирный молодежи день:
Веселый, легкий, беззаботный.
Пусть будет счастьем окрылен
И воспитанием благородным.
Пусть процветает молодежь
И старший возраст почитает.
Ведь что посеешь, то пожнешь -
Ребенок даже каждый знает!
Осуществятся пусть мечты
У молодежи нашей классной.
Любви, везения, красоты
И жизни правильной, прекрасной!
***
А сегодня классный праздник!
Как, не слышал? Ну, даешь.
Ведь сегодня отмечает
День свой наша молодежь.
Пожелаю лишь успехов.
Чтобы дома не скучать,
И веселый этот праздник
Вам с друзьями отмечать.
Чтоб все в жизни было клево,
Все задания - на "пять".
И любые в жизни споры,
Лишь улыбкою решать.
***
***
Молодость - удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нем изменить и сделать лучше. С Днем молодежи всех тех, кто движет общество вперед. Поздравляем с праздником всех молодых, юных и дерзких! Миру нужен ваш духовный жар.
***
Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.
***
В этот день поздравления могут принимать все те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пускай такое состояние сопровождает вас всю жизнь. Желаем каждому здоровья - крепче, чем алмаз, страсти - жарче, чем огонь, а жизни - ярче, чем свет солнца. Долголетия вам, ежедневного удовольствия и мирного неба над головой.
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Поздравляю с Днем молодежи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьет ключом и никогда не нагоняет грусти. Счастья тебе и красочной молодости.
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Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи!
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В День молодежи поздравляем всех, ведь каждый проходил этот этап! Пусть шаг за шагом приблизитесь вы к цели, мечты обретут реальность, жизнь будет радовать и удивлять, а любая преграда делает вас только сильнее!
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