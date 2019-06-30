​Взрыв газа уничтожил жилой дом на Закарпатье: фото

Утром 30 июня в с. Нелипино Свалявского района взрыв газовоздушной смеси разрушил жилой дом, в результате взрыва травмированы два человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

У владельца помещения диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. У его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

Пострадавших каретами экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение.

Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения. Обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Вероятно все могло произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома.

Как сообщал "Апостроф", 28 июня в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб человек.